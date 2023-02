Finchè ce n’è, il nuovo singolo del giovane cantautore pugliese Lupo feat. Bobby Solo

di Roberto Fiorini

Il giovanissimo Lupo, classe 2004, pseudonimo di Lorenzo Lupo, è uscito con un nuovo brano e un videoclip, che vedono la partecipazione di una figura iconica della musica: Bobby Solo.

La featuring con il grande artista e Lupo stabilisce idealmente una declinazione senza tempo del genere country che in questo brano, scritto con la collaborazione del maestro Luca Sala, trova agio ed espressione.

Il giovane artista pugliese e Bobby Solo presentano una canzone che è una vera e propria fusione di stili e ritmo: un dialogo fra i due sul tema “amore” in cui sul binario dei sentimenti sfrecciano ricordi, rimpianti, speranze in cui gli artisti sviluppano un soliloquio incrociato carico di suggestioni.

Da notare un’autocitazione da parte di Bobby Solo alla sua celeberrima “Una lacrima sul viso” presa in prestito come metafora al condizionale per sottolineare la lucentezza, fervida dell’innamoramento.

Lupo feat. Bobby – Solo Finché ce n’è, sotto l’etichetta Il Branco Publishing Srl e prodotto da Sabatino ed Antonio Salvati, è in streaming, nei principali digital store e su YouTube con il suo relativo videoclip.

“Per me è un onore legare il mio nome a quello di Bobby Solo, che fra l’altro mi ha dato delle indicazioni puntuali su come costruire al meglio questo brano” ricorda Lupo.

Lupo Lorenzo in arte LUPO è un cantante di origine pugliese, nasce il 02/02/2004 a Gallipoli, vive a Casarano nella provincia di Lecce.

Possiede fin dall’infanzia la dote innata per il canto che sarà determinante nel suo percorso di crescita.

All’età di 7 anni, durante i viaggi in famiglia, Lorenzo ascolta i CD degli artisti preferiti dei genitori, ampliando così le sue conoscenze nel panorama musicale che si presenta sempre più vasto.

Dopo avere ascoltato le canzoni egli è in grado di replicarle cantandole nella quasi immediatezza senza mai farsi udire da altri a causa della sua timidezza che non gli permette di mostrare le sue qualità.

Lupo sceglie l’indirizzo musicale alle scuole medie e da quel momento non pensa di potere sconfiggere le sue paure per proseguire il cammino da lui sempre sognato.

In occasione di un concerto Natalizio viene selezionato per cantare insieme a un piccolo coro che si unisce al suo istituto, permettendogli di mostrarsi in pubblico rompendo così il ghiaccio.

Concluso il concerto Lupo, insieme ai suoi genitori, matura l’idea di studiare seriamente per apprendere le tecniche canore fino a quel momento a lui sconosciute.

Inizia così il suo percorso di studio che tutt’oggi prosegue.

Esso è caratterizzato da anni di studio e di esibizioni che portano egli a famigliarizzare con il pubblico e soprattutto con se stesso.

La sua dedizione per il canto gli ha consentito di intraprendere un percorso con una etichetta discografica che guida i suoi primi passi nell’ambiente musicale.

Passato il primo anno del suo nuovo percorso artistico, Lupo prosegue i suoi studi scolastici che lo porteranno a scegliere nuovamente un istituto musicale annettendo cosi ad essi la fuori uscita del suo primo inedito dal titolo “Controcorrente” che apre le porte al pubblico nel dimostrare il suo affetto ed amore verso la musica.

Da ciò la sua attenzione e dedizione lo porta a partecipare in TV Nazionali che gli permettano di farsi conoscere maggiormente sia con delle cover e con i suoi inediti. Successivamente, Lupo tramite la sua etichetta, pubblicherà un secondo inedito dal titolo “Il tempo cura”; una dimostrazione d’amore tra due innamorati che ripensano ai momenti vissuti.

Oggi invece Lupo presenta un nuovo capolavoro che gli ha permesso di ampliare ancor di più i suoi orizzonti.

