Con una gara solida l’Amen Scuola Basket Arezzo sbanca Siena

Vismederi Costone Siena – Amen Scuola Basket Arezzo 75-85

Parziali: 18-18; 40-40; 52-62

Vismederi: Maksimovic 9, Ricci 6, Juliatto 3, Bruttini R. ne, Angeli 2, Terrosi G. 2, Banchi 13, Pisoni 9, Ondo Mengue 12, Bruttini L. 19, Speri ne, Maggiorelli ne. All.Ricci Ass. Riccardini

Amen: Veselinovic 4, Fornara 26, Toia 14, Filippeschi ne, Rossi 16, Cavina ne, Furini ne, Terrosi F. 3, Castelli, Giommetti 15, Pelucchini 4, Provenzal 3. All.Evangelisti Ass.Liberto

Prestazione di carattere per l’Amen Scuola Basket Arezzo che ritorna al successo in campionato battendo a domicilio il Costone Siena, un risultato molto importante per il morale e per la classifica degli amaranto che adesso guadagnano spazio sulle inseguitrici prendendosi 8 punti di vantaggio sul decimo posto.

L’inizio partita della SBA è molto determinato, gli amaranto grazie al tiro da tre punti di Rossi, Fornara e Toia si portano rapidamente sul 13-2 costringendo al time out la panchina del Costone. I padroni di casa punto su punto riescono a rientrare impattando il punteggio a quota 18 a fine primo quarto. La partita prosegue in equilibrio poi sono i padroni di casa che si portano sul +7 (36-29) a 3 minuti dall’intervallo sfruttando la vena realizzativa di Bruttini. L’Amen reagisce grazie ad un Fornara molto ispirato così a fine secondo quarto le due squadre sono di nuovo in parità a quota 40. Il break decisivo arriva al rientro in campo dagli spogliatoi, due triple di Toia ed una di Fornara spingono gli amaranto a +8 (57-49) con la formazione senese che sbatte sulla difesa amaranto che tiene duro tanto che alla terza sirena la SBA si trova in vantaggio sul 62 a 52. L’Amen è concentrata e gestisce bene il vantaggio che tocca anche i 17 punti (75-58 al 35′), Giommetti e Rossi sono gli abili finalizzatori del gioco di squadra orchestrato da Toia, nella meta campo difensiva gli amaranto sono poi attenti a non far prendere fiducia ai cannonieri avversari. Ancora Fornara dalla lunga distanza porta gli aretini a quota 85, il Costone riesce negli ultimi due minuti a ricucire lo svantaggio solamente per fissare il punteggio finale sull’85 a 75 per il quintetto di coach Evangelisti. Un bel successo per l’Amen in un campo storicamente difficile per la SBA che sabato prossimo tornerà al Palasport Estra per ospitare la Toscana Food Livorno formazione che nell’ultimo turno ha messo in difficoltà Prato seconda in classifica.