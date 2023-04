Ancora un fine settimana all’insegna della corsa, da quella in pista a Reggello con la 1^ prova del Campionato Italiano di società di Corsa 10.000 metri in pista in cui le formazioni aretine saranno presenti con 3 società (U.P.Policiano-Atletica Sestini e Pol. Rinascita Montevarchi) con i loro migliori atleti Loitanyang-Mori-Graziani-Pastorini-Tartaglini –Metushi ed in campo femminile Valentina Mattesini.

Inizio gare alle ore 15,00 allo stadio di Reggello con le gare allievi fino a completare la giornata verso le ore 19,00 con la serie dei migliori dei 10.000 maschili.

Domenica mattina molti protagonisti del giorno precedente saranno presenti a S.Zeno per la 10^ edizione del Green Trail spreco Zero, organizzata da Aisa impianti con la collaborazione tecnica della U.P.Policiano ed il patrocinio del Comune di Arezzo – Toscanabile. ed il Centro Sportivo Italiano di Arezzo

Percorso particolarmente impegnativo e al tempo stesso suggestivo in quanto, dopo la partenza dall’impianto del termovalorizzatore di Aisa, gli atleti raggiungeranno il crinale che separa San Zeno da Agazzi per poi scendere in mezzo al bosco per tornare nell’abitato di San Zeno , zona industriale ed arrivo presso l’impianto per un totale di km 11 circa.

Sono previsti al via complessivamente circa 200 atleti provenienti da diverse località toscane umbre e romagnole.

Le iscrizioni in ritardo , si possono essere effettuate fino alle ore 9,00 di Domenica 16 Aprile

Per info: [email protected]

PROGRAMMA

Ritrovo : ore 8,00 presso la sede di Aisa Impianti a San Zeno

Partenza : ore 9,30 Adulti competitiva e non competitiva km 11

Partenza categorie giovanili: ore 11,00 circa con distante che vanno dai 200 metri agli 800 metri

Premiazioni ore 11,45