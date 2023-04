Mario Agnelli e Marky Ramone in prima fila all’esordio sold out del Su di noi…la nostra storia di Enzo “Pupo” Ghinazzi

Scrive il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli sulla sua pagina Facebook: “Non capita spesso che inizi in una cittadina di 13 mila abitanti all’interno di un piccolo teatro da 300 posti una tournée di un cantautore italiano. Ma non capita neanche spesso che in un piccolo Teatro di una cittadina di 13 mila abitanti ad assistere al concerto di uno dei più famosi cantautori italiani partecipi anche una leggenda vivente del Punk Rock. Allora grazie di cuore a Pupo che si è raccontato, tutto in una sera, nel suo concerto al Teatro Spina, davanti ad un pubblico entusiasta, con in prima fila un ospite d’eccezione come Marky Ramone, il primo ad applaudire“.

Enzo “Pupo” Ghinazzi dopo aver registrato il tutto esaurito dall’Australia all’Europa, suscitando entusiasmo e partecipazione da parte del suo pubblico in ogni luogo, riaccende il meraviglioso tuffo nel mare dei suoi leggendari successi, con un concerto/racconto di vita meraviglioso e ricco di emozioni.

La storia di un incredibile percorso umano ed artistico, generoso e di successo.

Uno spettacolo unico e proprio per questo imperdibile.

Imperdibile ieri sera a Castiglion Fiorentino anche per Marky Ramone, pseudonimo di Marc Steven Bell (classe 1956) batterista dei Ramones dal 1978 fino allo scioglimento del gruppo avvenuto nel 1996.

Dopo l’esordio castiglionese da sold out, oggi il “Su di Noi…la nostra storia” farà tappa oggi al Teatro Sociale di Mantova.