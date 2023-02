Giornata internazionale dell’epilessia: il Palazzo Comunale di Subbiano si colora di viola

Il Comune di Subbiano aderisce alla Giornata internazionale dell’epilessia, sostenendo la campagna di sensibilizzazione verso questa patologia.

Il Sindaco Ilaria Mattesini dichiara: “Questo 13 Febbraio nelle ore serali si illuminerà con il colore simbolo della lotta all’epilessia, il viola, il Palazzo Comunale. Un’illuminazione particolare per combattere per primo lo stigma in cui troppo spesso vivono sulla propria pelle le persone con epilessia e le loro famiglie, ma una illuminazione anche per sensibilizzare sull’epilessia perché se ne parli, si informi, perché non ci si trovi impreparati ad affrontare il problema quando sorge nella scuola , nel lavoro , nello sport “afferma Ilaria Mattesini” con la conoscenza si possano includere a pieno le persone che ne soffrono nella vita sociale e lavorativa per non far loro vivere la malattia come un qualcosa di penalizzante di cui vergognarsi”.

Quest’anno, la Giornata internazionale dell’epilessia, si concentra sullo stigma che le persone affette da epilessia devono affrontare in tutto il mondo.

L’epilessia è la seconda malattia neurologica cronica più frequente e può insorgere a qualsiasi età richiedendo trattamenti per diversi anni, se non per l’intera vita di una persona, in Italia è circa l’1% della popolazione a soffrirne, con 35 mila casi ogni anno.

“Sono importanti anche le associazioni territoriali che creano percorsi di informazione e portano avanti progetti anche tecnologici per chi soffre di questa patologia ed è stato importante qualche mese fa l’incontro di formazione per personale scolastico e cittadinanza, organizzato dall’Istituto Comprensivo Garibaldi e l’associazione Arezzo Epilessia, sui farmaci a scuola” ha detto Ilaria Mattesini”.