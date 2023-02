Controlli della Polizia Municipale tra Ceciliano e Marcena: 67 sanzioni effettuate

Proseguono i controlli della polizia municipale lungo le principali arterie che interessano il territorio comunale per garantire sicurezza stradale e rispetto delle norme del codice della strada. Nei giorni scorsi, l’attività si è concentrata su via Buonconte da Montefeltro e sulla S.R. 71 tra Case Nuove di Ceciliano e il bivio per Marcena, un tratto, quest’ultimo, purtroppo noto alle recenti cronache a causa di gravi incidenti, anche mortali.

Rispetto della velocità e regolarità dei documenti necessari alla guida sono state le principali fattispecie sulle quali si è diretta l’attività di controllo: 67 gli automobilisti sanzionati, in particolare 25 perché non avevano sottoposto il veicolo a revisione periodica, 15 per superamento dei limiti di velocità, 12 senza cinture di sicurezza, 7 per uso difforme dei proiettori abbaglianti, 3 per sorpasso in presenza di striscia continua, uno per uso della “targa prova” diverso da quello consentito, uno per avere sistemato il carico dell’autocarro che guidava in modo pericoloso e ancora 3 che circolavano scoperti da assicurazione obbligatoria. In quest’ultimo caso, le rispettive autovetture sono state sottoposte a sequestro.