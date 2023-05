Giornata Internazionale dell’Infermiere, Tanti: “Figura essenziale e insostituibile”

La nota del vicesindaco Lucia Tanti:

“Si celebra oggi la Giornata Internazionale dell’Infermiere, figura che rappresenta una delle colonne portanti della sanità. Sanità che è senza dubbio tema rilevante per ogni comunità, ed è proprio la consapevolezza oggettiva di questa priorità che deve muovere l’operato di tutti coloro che con ruoli diversi si occupano di un settore così sensibile. A partire dalle istituzioni, che sono chiamate ad impegnarsi nella migliore soluzione delle criticità che il sistema sanitario rivela, per arrivare agli operatori che a vario titolo sono i veri protagonisti di questo mondo. Tra loro, le infermiere e gli infermieri, figure essenziali e insostituibili, responsabili di un ruolo che oltre la competenza richiede delicatezza, sensibilità e umanità, oltre che sacrificio. Tutto questo è quotidiano, nei nostri ospedali, nelle nostre cliniche, nei nostri ambulatori, nel nostro terzo settore e associazionismo, e di tutto questo abbiamo avuto prova nel duro periodo di pandemia, quando insieme al personale medico, le infermiere e gli infermieri sono stati in prima linea con una dedizione unica e assoluta. Questa giornata, oltre a promuovere il valore culturale e scientifico della professione, favorisce una riflessione pubblica su temi centrali per l’infermieristica, temi tecnici e formativi ma anche problematiche diverse come la sicurezza sul luogo di lavoro, che i fatti di cronaca drammatici di queste ultime settimane hanno purtroppo riportato all’attenzione di tutti. La morte assurda della dottoressa Barbara Capovani ha profondamente scosso il mondo della sanità e non solo: in questa giornata di cui è protagonista una parte importante del mondo della sanità, credo ne sia doveroso il ricordo”.