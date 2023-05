Stop a truffe e raggiri: a Terontola l’incontro con il comandante Claudio Rubertà

Mercoledì 17 maggio a Terontola si terrà un incontro pubblico per sensibilizzare la popolazione sui rischi derivanti dalle truffe. Protagonista di questo primo appuntamento sarà il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, colonnello Claudio Rubertà.

Il fenomeno delle truffe e dei raggiri ai danni della popolazione, in particolare di quella più fragile, sta crescendo. Lo testimoniano i dati delle forze dell’ordine che peraltro comprendono solo le azioni presentate alle autorità, purtroppo però non tutte le vittime hanno il coraggio di denunciare, proprio per lo stato psicologico in cui vengono a trovarsi dopo essere state oggetto di raggiro.

Per difendersi da questo fenomeno, ma anche per imparare a gestire le attività di marketing e di vendita invasive, l’Amministrazione comunale ha realizzato una pubblicazione ricca di suggerimenti. L’opuscolo è scaricabile dall’indirizzo: https://issuu.com/comunedicortona/docs/pieghevole_truffe_dtl e sarà distribuito in versione cartacea proprio durante questo primo incontro.

Insieme al colonnello Rubertà saranno presenti il comandante della compagnia, Antonio De Santis e i militari della stazione. Ad aprire l’incontro sarà il sindaco Luciano Meoni, accompagnato dall’assessore alla Polizia municipale Alessandro Storchi e al comandante Gianni Landi.

L’iniziativa è stata promossa dalla sezione cortonese dell’Associazione nazionale carabinieri e da Anap Confartigianato. L’appuntamento è alle ore 18 nei locali della Casa della salute di Terontola, in via dei Combattenti numero 3. Si tratta di un primo incontro, a cui ne seguiranno altri, organizzati dall’Amministrazione comunale, nei vari centri abitati.