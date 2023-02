Giornata Mondiale del Malato: le iniziative negli ospedali della Asl Toscana sud est

E’ in programma sabato 11 febbraio la XXXI Giornata Mondiale del Malato con eventi in molti ospedali della Asl Toscana sud est. Una ricorrenza della Chiesa cattolica, organizzata insieme alle aziende sanitarie e alle istituzioni, voluta da Papa Giovanni Paolo II nel 1992, per ribadire l’importanza di stare accanto ai pazienti non solo attraverso azioni di cura della malattia, ma anche con dimostrazioni di vicinanza psicologica, di umanità e di empatia affinché, seppure costretti in ospedale, non si sentano mai soli. Questo è il programma delle iniziative.

Provincia di Arezzo

Ad Arezzo alle ore 15 messa nella cattedrale officiata dal vescovo mons. Andrea Migliavacca. A Montevarchi nella chiesa dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia alle ore 11, messa celebrata dal vescovo di Fiesole mons. Stefano Manetti.

Provincia di Grosseto

All’ospedale Misericordia di Grosseto il vescovo mons. Giovanni Roncari celebrerà la messa alle ore 16.00 nella cappella dell’ospedale. Dopo porterà il suo saluto ai ricoverati accompagnato dal direttore del presidio ospedaliero dott. Michele Dentamaro e dagli studenti del corso di laurea infermieristica del Polo Universitario di Grosseto. All’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima il vescovo mons. Carlo Ciattini alle ore 10 celebrerà una messa presso la cappella dell’ospedale per poi incontrare la direzione sanitaria e il sindaco Marcello Giuntini. Dopo l’incontro ci sarà la consegna di un omaggio floreale ai degenti. Fiori che saranno donati ai pazienti anche dai rappresentanti dell’Istituto Falusi e dell’Associazione Volontari Ospedalieri di Massa Marittima e Follonica. All’ospedale di Castel del Piano sarà invece il parroco del comune amiatino a celebrare una messa alle ore 11 all’interno del presidio ospedaliero.

Provincia di Siena

All’ospedale di Nottola a Montepulciano le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Malato sono in programma venerdì 10 febbraio. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Chiusi Montepulciano e Pienza, sarà presente nel pomeriggio alle ore 15 alla celebrazione della messa e alla processione all’esterno dell’ospedale, quest’ultima meteo permettendo. L’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi aderisce alla Giornata con due momenti di sensibilizzazione e attenzione verso le persone malate e verso coloro che le assistono. Venerdì 10 febbraio sarà recitato il Santo Rosario alle ore 15 seguito poi dalla messa (ore 15,30) presso la Cappella dell’ospedale. Alla fine della cerimonia religiosa i malati e i visitatori saranno intrattenuti dai dipendenti ospedalieri con canti e musica eseguiti dalla Usl Band. Sabato 11 febbraio sarà servito ai pazienti ricoverati un pranzo con un menù speciale.