Giù la maschera! Pomeriggi di Carnevale a Casa Bruschi

Dai forma alla forma. Giù la maschera! storie, divertimento e tanta fantasia, sono gli ingredienti dei due appuntamenti dedicati ai bambini domenica 19 e martedì 21 febbraio alle ore 16.30. Un originale percorso didattico per passare un pomeriggio all’insegna dell’allegria per festeggiare il Carnevale nelle sale di Casa Bruschi.

La Fondazione Ivan Bruschi entrata a far parte del patrimonio culturale e architettonico di Intesa Sanpaolo, propone attività ed eventi per festeggiare il Carnevale in allineamento con la programmazione di Gallerie d’Italia.

Si inizia con una visita speciale del museo, durante la quale verranno raccontate storie, mostrate le maschere della collezione e oggetti ad esse collegate come elmetti e copricapi: dal cassone in noce di piano terra su cui è esposta una maschera a forma di testa di cavallo del XVII sec. realizzata con materiali di vario tipo, alle maschere africane, indonesiane e thailandesi.

Saranno inoltre presentati un elmo in argento di ispirazione cinquecentesca, capolavoro dell’orafo francese Antoine Vechte, manufatti di arte orientale di varia epoca e provenienza, raccolte di testine in terracotta prodotte in Equador, dal V sec. a.C. al V sec. d.C, maschere in legno di manifattura egizia.

A conclusione un laboratorio didattico in cui i bambini potranno realizzare un’originale e personalizzata maschera e per finire, dolci sorprese di Carnevale.

A partire dalle ore 16,30 sono quindi invitate le famiglie e tutti i bambini tra 6 e 10 anni a partecipare a questo appuntamento vestiti in maschera.

Al termine visita guidata gratuita per le famiglie alla mostra La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari.

Il costo del biglietto è di € 8 a bambino.

Si consiglia la prenotazione.

Tra i prossimi appuntamenti si ricorda mercoledì 22 febbraio dalle ore 17, l’evento conclusivo del ciclo di incontri Protagonisti del Novecento. Longhi, Ragghianti, Zeri e la critica d’arte con l’intervento di Cristina Acidini, Presidente della Fondazione Roberto Longhi di Firenze, a colloquio con Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi.

Sabato 4 marzo alle ore 16, incontro con Rita Scartoni curatrice della mostra fotografica “La sottilità dell’aria”. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari.

Gli appuntamenti di mercoledì 22 febbraio e sabato 4 marzo sono a ingresso gratuito con prenotazione al numero 0575354126 o all’indirizzo e-mail [email protected].