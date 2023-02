Torna il Carnevale di Anghiari: domenica tutti in piazza per la storica sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati

Sale l’attesa per la 53esima edizione dello storico Carnevale di Anghiari, con la sfilata dei carri allegorici che domenica 19 febbraio alle ore 15 prenderà il via dal Campo alla Fiera per animare le strade di tutto il borgo, creando occasioni di divertimento e festa, per grandi e bambini.

Caratterizzato dalla tipica maschera del Sambudellaio, il Carnevale di Anghiari è senza dubbio uno dei più antichi della Provincia di Arezzo, che dal 1968 continua a rinnovare la tradizione, richiamando gente anche da fuori comune. Il programma di domenica prevede la partecipazione della Filarmonica P. Mascagni di Anghiari, del Gruppo Bandistico e Majorettes di Lama e dei Kapresani in Coro. Concluderà la manifestazione lo Show di Palloncini “La Notte dei colori” che ha riempito le piazze di tutta la provincia.

La novità di quest’anno è il patto di amicizia siglato dal comune di Anghiari con quello di Sansepolcro: in base a quanto sottoscritto, le due cittadine si sono impegnate a collaborare evitando la sovrapposizione delle date nello svolgimento dei rispettivi appuntamenti. A Sansepolcro il Carnevale si è svolto domenica scorsa (12 febbraio) mentre ad Anghiari ci sarà domenica 19 febbraio. Nel 2024 invece sarà il contrario. L’obiettivo dell’accordo è quello di dare una doppia opportunità a chi vuole divertirsi partecipando alla festa di entrambi i comuni.