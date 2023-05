Grande successo per Karting in Piazza l’iniziativa di Aci Arezzo per la sicurezza stradale

Le due giornate di “Karting in Piazza” organizzate dall’Automobile Club Arezzo si sono concluse stamani con grande successo.

Oltre 400 bambini hanno potuto provare la guida di un vero go kart ed hanno potuto anche mettere in pratica subito alcune delle regole di sicurezza alla guida

Ogni anno sono solo 9 le tappe di Karting in Piazza che ACI prevede sul territorio nazionale e il fatto che Arezzo, unica in Toscana, sia stata nuovamente inclusa tra queste ci riempie di orgoglio- afferma il Presidente ACI Arezzo Bernardo Mennini

L’iniziativa ha coinvolto con entusiasmo bambini e ragazzi delle scuole primarie, che hanno potuto apprendere in modo divertente le nozioni fondamentali del codice della strada, della sicurezza e del rispetto delle regole in generale.

Il progetto di Karting in Piazza è la naturale conclusione del percorso iniziato con il progetto “Guida che ti Guido” realizzato dell’Automobile Club di Arezzo che ha come obiettivo quello di portare il tema della sicurezza stradale nelle scuole rivolgendosi soprattutto ai bambini e ragazzi fuori dall’età di patente.

L’obiettivo di Aci Arezzo -continua il Presidente Bernardo Mennini- è quello di far loro percepire, il più possibile, le regole della sicurezza stradale come qualcosa di condivisibile e non imposto.

Lavorare in età così giovane contribuisce a creare quella necessaria coscienza della sicurezza stradale che auspichiamo sia utile affinché i bambini di oggi, crescendo diventino automobilisti più consapevoli, quindi virtuosi.

Grazie all’utilizzo di kart elettrici, i ragazzi hanno potuto sperimentare in prima persona l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle regole sulla strada.

Per molti di loro è stata la prima volta alla guida di un kart e soprattutto la prova pratica è stata preceduta da alcune significative lezioni, sia a scuola che in un’aula allestita stamani in loco, sulle regole di sicurezza stradale da mettere in pratica subito.

L’evento si è concluso con la consegna dei diplomi di “Ambasciatore della Sicurezza Stradale” ai partecipanti, un modo questo per coinvolgerli attivamente su questi temi e spronandoli ad essere coloro che ricordano, soprattutto agli adulti, quali sono i comportamenti corretti alla guida.

Nel corso della due giorni di karting in piazza hanno portato il saluto ed hanno fatto un intervento, l’Assessore allo sport del comune di Arezzo Federico Scapecchi, il Presidente della sezione Aretina del CONI dott. Melis e il comandante della polizia municipale di Arezzo Aldo Poponcini.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Arezzo, al Centro Sport Chimera, alle scuole ed agli insegnanti che hanno sostenuto convintamente le iniziative di Aci, e a tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo evento: Sara Assicurazioni, Banca Tema, TCA ed Estra