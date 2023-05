Maggio Castiglionese, prima presentazione del libro “Una vita di lampo”

Anche quest’anno Castiglion Fiorentino ospita una ricca serie di eventi culturali, che spaziano dall’arte fino alla letteratura. Borgo situato in una delle posizioni più panoramiche dell’intera Valdichiana e con un’importante storia alle spalle, Castiglion Fiorentino sarà protagonista di una serie di appuntamenti imperdibili, che fanno parte del programma previsto per il “Maggio Castiglionese”. A partire dal 29 aprile, infatti, si susseguiranno nel paese, tra gli altri eventi, il Valdichiana Wine Festival, fiere culinarie e artigiane, il Castiglion Fiorentino Photo Festival (mostra fotografica a cura di Antonio Manta, dal 29 aprile al 14 maggio) e vari appuntamenti letterari, come quella con l’autrice aretina Lucrezia Lombardo.

Patrocinato dal Comune di Castiglion Fiorentino e dall’Assessorato alla Cultura, l’appuntamento con Lombardo – che si terrà il prossimo 13 maggio, alle ore 18:00, presso la Chiesa di Sant’Angelo la Cassero – vedrà in anteprima la presentazione del libro “Una vita di lampo. Portraits de poètes” (Eretica edizioni), realizzato con la collaborazione dell’importante rivista letteraria italo-francese La Bibliothèque Italienne. La serata letteraria, moderata da Francesca Scartoni, sarà dunque dedicata alla poesia italiana del XX secolo e offrirà al pubblico la possibilità d’intraprendere un viaggio nella storia della letteratura recente, attraverso l’approfondimento della biografia e dello stile di autori come Antonia Pozzi, Ada Negri, Franco Fortini, Mario Luzi, Umberto Saba, Dino Campana e molti altri.

Accompagnato da un aperitivo e da letture estratte dal testo, l’incontro con Lombardo costituisce uno degli appuntamenti letterari previsti dal Maggio Castiglionese, appuntamenti a cui si affiancano conferenze, mostre, come quella di Luciano Radicati (20-30 maggio, presso la Pinacoteca Comunale), feste, come quella medievale bianco-azzurra, e tutta una serie di altri appuntamenti che dureranno fino al 3 giugno, data del Concorso di Poesia Patrizia Buracchi (ore 16.00, Pinacoteca Comunale).

Il mese di maggio animerà quindi Castiglioni con un fermento senza pari, offrendo al pubblico, e ai tanti turisti che visitano la Valdichiana e il territorio aretino, occasioni culturali imperdibili. In un momento storico come quello attuale, in cui la cultura è il settore che più viene avvilito, Castiglion Fiorentino rappresenta, di contro, un’inversione di tendenza e l’esempio virtuoso di una cittadina che, nonostante tutto, ha saputo fare dell’offerta culturale un fiore all’occhiello, costruendo la propria identità a partire dalla bellezza e dalla poesia.