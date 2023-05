Grosso incidente in A1 direzione sud: code di 15 km e uscita obbligata a Incisa

di Andrea Giustini

Circa alle 17:00 di oggi, venerdì 12 maggio, si è verificato un grosso incidente stradale in A1, fra Valdarno e Arezzo in direzione sud. Sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e due auto. Atre notizie sono in aggiornamento: attualmente non si hanno informazioni sulle persone coinvolte e gli eventuali feriti. Consistenti tuttavia le ripercussioni sul traffico. A causa dell’incidente verificatosi, l’uscita sul tratto interessato è obbligata a quella di Incisa. Si registrano inoltre dai 10 ai 15 chilometri di coda nel tratto valdarnese della A1 fino a Firenze Sud, ma le code si verificano anche sulla viabilità ordinaria, a causa dell’orario di punta per il traffico.