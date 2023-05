È stata una stagione incredibile per il settore giovanile dell’Us Arezzo Football Academy. La categoria degli Juniores Regionale ha vinto il proprio campionato, portando il titolo sportivo negli Elite per il prossimo torneo, e giovedì ha ottenuto un altro trofeo vincendo la Supercoppa. Al “Bozzi” di Firenze, i ragazzi allenati da mister Magnanensi hanno prima eliminato il Firenze Ovest grazie alle reti di Galassi, su rigore, e Peruzzi; poi, in finale, Piombino si è dovuto arrendere al gol decisivo di Scatizzi.

Un bis di trionfi che rimarranno nella storia della società e del territorio aretino, dato che mai prima d’ora una società era riuscita a effettuare il doppio successo. Gli Allievi Regionali hanno chiuso la regolar season con la terza posizione e si sono, per questo, qualificati alla Coppa Toscana. Ottime le stagioni anche degli Allievi B e Giovanissimi B provinciali, che hanno chiuso i loro tornei con i gironi di merito. I Giovanissimi Regionali, invece, hanno terminato il campionato con uno strepitoso secondo posto, che ha permesso ai ragazzi di disputare la Coppa Toscana, ma non solo: la squadra è prima nella graduatoria dei ripescaggi regionali per gli Elite.

A raccontare la grande stagione del Villaggio Amaranto è il Presidente, Umberto Zerbini: “Il percorso di questi ragazzi parte da lontano e ha avuto nell’amicizia, oltre alla loro bravura, il vero punto di forza. Con merito sono entrati nella nostra storia e saranno gli eroi che le nostre altre squadre minori potranno emulare. Sono felice per i ragazzi, lo staff tecnico, i dirigenti e genitori, che con fierezza porteranno questa impresa per sempre nelle loro menti e nei loro cuori. Grazie ragazzi”.