I tifosi dell’Arezzo disegneranno e sceglieranno la seconda maglia 2023/2024

La maglia di calcio è come una seconda palle, un pezzo di storia, un simbolo, un vero e proprio Dna di una città, della sua tifoseria. Un insieme di valori che si traducono in una sola parola: attaccamento.

Da qui parte l’idea che per Arezzo e la sua squadra di calcio rappresenta una prima assoluta. Su iniziativa della Società Sportiva Arezzo e più in generale del Comitato del Centenario, con la collaborazione di Rever Iconic – azienda fornitrice ufficiale del materiale tecnico del Cavallino – a partire da oggi tutti i tifosi che lo desiderano potranno disegnare la seconda maglia per la stagione 2023/2024. Un’altra occasione di partecipazione e condivisione dopo la realizzazione della fascia di capitano e del logo per il Comitato del Centenario.

In cento anni di storia per la prima volta saranno i tifosi a disegnare e scegliere con quale maglia i calciatori di prima squadra e giovanili scenderanno sul terreno di gioco.

Il regolamento – Scarica il regolamento del contest

Al seguente link è possibile scaricare il regolamento completo e il modulo di partecipazione che dovrà essere compilato in ogni sua parte. Sono ammessi anche elaborati frutto di un lavoro di gruppo (fino ad un massimo di tre persone) purché vengano inviati i documenti e le liberatorie di tutti gli ideatori e realizzatori del bozzetto.

Potrà essere personalizzata solo la parte anteriore della maglia – che avrà sfondo bianco – utilizzando come colori insieme o singolarmente amaranto, nero, grigio e/o oro. Ogni bozzetto, disegnato sul modulo che è possibile scaricare a questo link, dovrà riportare un titolo e una descrizione che ne motiva il soggetto scelto.

Modello per realizzazione bozzetto maglia

Il bozzetti saranno giudicati da una apposita commissione che metterà in votazione solo i disegni ritenuti idonei e realizzabili. La votazione in forma anonima si svolgerà in tre distinti occasioni presso lo Store della S.S. Arezzo, Museo Amaranto e Orgoglio Amaranto.

Scarica la liberatoria per partecipare al contest