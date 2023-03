Romizi: “Io mai con Polcri e con la destra. E ora mi tolgo qualche sassolino dalla scarpa”

La nota del consigliere comunale Francesco Romizi:

“La politica è diventata il luogo dei giri di valzer e quella italiana ne è particolarmente esperta. Basta guardare come comincia una legislatura nazionale e come finisce: resteremmo stupiti. E magari indignati. A causa dei passaggi di deputati e senatori, eletti ovviamente con una lista specifica, attraverso i vari e più disparati gruppi parlamentari. Una transumanza. Non possiamo dunque sorprenderci dello spettacolo offerto dal palcoscenico improvvisato a palazzo della Provincia. È molto coerente con la mia premessa.

Tuttavia posso rivendicare, con una punta di orgoglio, che io ho rifiutato di farmi scritturare, mentre qualcuno doveva pensarci prima. Da uomo di sinistra, non ho votato Polcri a suo tempo e mai mi accosterò anche solo con il pensiero all’eventualità di un accordo con qualsiasi espressione politica e personale proveniente dal centrodestra. Altri, anche a sinistra, o un tempo nel Pd, la pensano diversamente e in questo caso lo hanno dimostrato perorando la causa del sindaco di Anghiari. Adesso stanno tutti ricevendo il meritato contrappasso.

Nel momento in cui il Pd è finalmente guidato da una segreteria caratterizzata e in grado di rivendicare una chiara identità, è finito il momento di giochetti e operazioni del genere. Che sono di basso cabotaggio, causa dell’allontanamento dei nostri elettori e, dulcis in fundo, finiscono per riservare spiacevoli sorprese”.