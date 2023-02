Il Cinema Eden per i cittini con “Ernest e Celestine, l’avventura delle 7 note”

Il Cinema Eden di Arezzo inizia l’avventura di una dedica ai più piccoli, ai “cittini”, con il tratto raffinato del film d’animazione “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note” per la regia di Jean-Christophe Roger e Julien Cheng con le voci di Alba Rohrwacher e Claudio Bisio. L’appuntamento è fissato per sabato 18 febbraio con inizio alle ore 17:00. Ingresso unico € 5. A cura di Officine della Cultura.

Uscito nelle sale a fine dicembre 2022, “Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note” segna il ritorno sul grande schermo dele avventure dell’orso violinista Ernest, artista e musicista di strada e della topina Celestine, orfana con il sogno di fare la pittrice, personaggi nati dai libri illustrati dell’artista belga Gabrielle Vincent.

“L’avventura delle 7 note” riporterà Ernest e Celstine a Ostrogallia, città natale di Ernest, per scoprire una città cambiata, trasformata dal grigio di una dittatura che non ammette la musica se non per una sola nota. Ma Ernest e Celestine non riescono proprio ad immaginare una vita senza musica, con la gioia e la festa che la contraddistinguono. Il loro arrivo sarà dunque dirompente, anche per ragioni “familiari” e con l’aiuto di un fuorilegge mascherato, per riportare in ogni modo la felicità nella Terra degli Orsi.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org. Biglietti online su: https://cinemaeden.ticka.it/.