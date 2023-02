Il Comune di Cortona aderisce allo stralcio di cartelle esattoriali previsto dal Governo 

Il Comune di Cortona aderisce allo stralcio delle cartelle esattoriali relative ai carichi dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 per i debiti di importo residuo fino a mille euro. Si tratta di una possibilità prevista dalla Legge di Stabilità 2023.

Secondo quanto proposto dal Governo e approvato dal Parlamento, per le amministrazioni comunali lo stralcio è limitato alle somme dovute a titolo di sanzioni, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi di mora. Restano quindi dovuti gli importi in conto capitale dei tributi e delle sanzioni del codice della strada; in questo ultimo caso saranno stralciati solo gli interessi.

La norma prevede per i Comuni la facoltà di aderire a tale stralcio e l’Amministrazione cortonese, secondo quanto previsto dal Governo, ha deciso di optare per questa facoltà non procedendo alla possibile disapplicazione della norma. Lo stralcio non ha implicazioni sulle finanze del Comune, essendo questi crediti non iscritti come residui attivi in quanto a suo tempo già stati valutati come di difficile riscossione. L’importo delle sanzioni e interessi oggetto dello stralcio normativo ammonta a circa 305 mila euro per il periodo che va dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015