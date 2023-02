Una Sala dei Grandi gremita per ascoltare “Voci per l’Inclusione”

Un freddo pomeriggio di febbraio non ha fermato le tante persone che hanno gremito sabato 4 febbraio la magnifica Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo per l’evento promosso dall’Associazione LIRIA ed Autismo Arezzo, per l‘evento “Voci per l’inclusione – Storie e volti di un cammino per i diritti”.

Tre storie emblematiche che hanno fatto riflettere sullo stato dei diritti fondamentali delle persone. Protagonisti Nadaye Iran, donna iraniana che parlato del tema dei diritti delle donne; Paolo Rondelli, ex Capo di Stato di San Marino e primo Capo di Stato al mondo dichiaratamente omosessuale e Don Andrea Bonsignori Direttore delle Scuole del Cottolengo che ha argomentato sul tema della disabilità.

“Gli ospiti hanno raccontato, con passione e verità, le loro vite che sono ognuna testimonianza, di una particolare sfera dei diritti da tutelare e conoscere. Sentiamo, dopo questo incontro, ancora più ragioni per aprire gli occhi ed accorgersi di chi ci appare invisibile.

E’ compito di noi giovani e delle associazioni giovanili, come LIRIA, spezzare con la cultura questa disumana cecità”, spiega Luca Galastri, Presidente di LIRIA.”

“Siamo veramente contenti del risultato di questa iniziativa, ha detto Andrea Laurenzi presidente di Autismo Arezzo. Per noi è fondamentale legare i temi dei diritti delle persone autistiche ad altre realtà associative e comunque ampliare il nostro mondo. Spesso i temi dei diritti delle persone diversamente abili rimangono chiusi in recinti invisibili alla società”.

“Con questa piccola, ma importante iniziativa, siamo emersi dall’oscurità. Grazie soprattutto ai giovani dell’Associazione Liria che hanno dimostrato che conoscere e condividere è un dovere e che cambiare è possibile. Spero avremo modo di collaborare ancora in futuro. La strada giusta è quella della condivisione e collaborazione tra associazioni e società civile, solo così avremo una chance di cambiare in meglio la nostra società.”

L’ iniziativa è stata organizzata con il patrocinio della Provincia di Arezzo e lo stesso Presidente Alessandro Polcri ha partecipato all’incontro con un suo significativo intervento.