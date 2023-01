Il Giorno della Memoria a Subbiano è dedicato agli alunni delle Scuole Primarie

Per la Giornata della Memoria di questo 2023 l’Amministrazione Comunale accoglie nella sua Sala Consiliare le nuove generazioni, sono i bambini delle classi della 5^ della scuola Primaria, con l’intento di avvicinali all’Istituzione più vicina a loro, che è e deve essere sempre a salvaguardia dei diritti umani e diritti alla vita.

“Come Amministrazione siamo sempre stati attenti a tramandare la memoria alle giovani generazioni “ha dichiarato Paolo Domini assessore alla Cultura del Comune di Subbiano” e affinché questo giorno rimanga vivo e presente nella memoria abbiamo scelto di parlare sempre di due nostri concittadini , di Ostilio e Fernanda Righi, “Giusti tra le Nazioni”, a cui è intitolato uno dei plessi scolastici.”

Il Museo di Quelli della Karin , con Lia Rubechi, ripercorrerà la storia della famiglia Righi e di come si adoperò , a Roma, dove lavorava, per salvare una famiglia ebrea, coinvolgendo per delle testimonianze testimonianze, chi ha vissuto in quel tempo di leggi razziali, di paura e di guerra, portando poi i ragazzi a toccare con mano oggetti personali che sono presenti nel Museo della seconda Guerra Mondiale e che ancor meglio possono trasmettere il ricordo e il dolore di un tempo vissuto.

“Un incontro che ha visto la collaborazione dell’Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Subbiano che ha aderito alla nostra iniziativa e il Museo di Quelli della Karin che a Subbiano rappresenta la storia più vicina a noi che non dobbiamo dimenticare e deve aiutarci ad educare i più giovani perché simili avvenimenti non accadano mai più”

L’Amministrazione Comunale di Subbiano ogni anno ha sempre affrontato temi diversi in questa giornata, analizzando il territorio locale e quello italiano, attraverso pubblicazioni, testimonianze e memorie, e coinvolgendo le scuole.

“ E’ importante che si faccia luce sulle conseguenze delle leggi razziali, sulla prigionia e sugli stermini, perché gli uomini e donne del domani tengano a memoria l’orrore che gli uomini possono commettere” ha concluso Paolo Domini.

Una giornata dedicata alle scuole dall’Amministrazione Comunale, ma un invito a riflettere sempre è per ogni cittadino perché non si dimentichi questa indicibile crudeltà , si guardi alla dignità umana alla pace. Un invito quindi dall’Amministrazione ad andare anche a visitare il Museo di Quelli della Karin in via Roma a Subbiano , dove tante testimonianze raccontano la nostra storia alla ricerca della libertà, e la pace è libertà.

Dalle 12,00 alle 13 e dalle 16 alle 17,30 circa, nella Sala Consiliare resteranno comunque a disposizione, rappresentanti dell’Associazione Museo Quelli della Karin Subbiano per illustrare, a tutti coloro che fossero interessati, il materiale presentato ai ragazzi .