Prima prova dei Campionati di Società di Corsa Campestre: U.P. Policiano parte col piede giusto

Ieri mattina a Sinalunga sono andati di scena i Campionati di Società di Corsa Campestre 1^ prova regionale per l’ammissione alla finale Nazionale di Gubbio del 12\13 Marzo.

Cronaca

La mattinata non prometteva niente di buono dal punto di vista meteo con una nevicata improvvisa intorno alle ore 8,00 che metteva in difficoltà gli organizzatori dell’Atletica Sinalunga, poi fortunatamente dissolta in breve tempo, permettendo di svolgere la competizione nel migliore dei modi.

La Polisportiva Policiano impegnata nel settore assoluto maschile e femminile ha ottenuto degli ottimi risultati soprattutto in campo maschile ottenendo il 3° posto come società a soli 4 punti dalla seconda e staccando la 4^ di oltre 20 punti che saranno determinanti nella 2^ prova di Lucca del 12 Febbraio prossimo.

A determinare questo risultato sono stati gli ottimi piazzamenti del 2° posto assoluto di Simon Loitanyang dopo avere condotto in testa la gara fino agli ultimi 400m metri , superato solo nel finale da Nicolò Bedini del G.P.Parco Alpi Apuane di Lucca , altro ottimo piazzamento quello di Eugenio Krivosheev che dopo una partenza in sordina, nel finale è riuscito a recuperare molte posizioni giungendo 8° , il 20° posto di Lorenzo Mori che forse ha sofferto il percorso troppo lungo ed in alcuni tratti impegnativo, bene gli altri componenti della squadra con Michele Pastorini 35°, Francesco Vannuccini 39° e gli altri Metushi 42°, Annetti 50° , Ansano 55° , Neri ,Notturni e Del Corto.

In campo femminile le numerose defezioni di Leonardi, Rossi e Sadocchi ,hanno condizionato il risultato finale che comunque vede la U.P.Policiano 8^ recuperabile nella 2^ prova.

In questa gara vinta dalla Mukandanga , molto bene è andata Valentina Mattesini 8^ nonostante un piccolo risentimento muscolare che non gli ha permesso di essere al meglio, buone comunque le prestazioni delle altre componenti la squadra , Noemi Trippi , Veronica Nocentini, Nicoletta Sanarelli e Katia Roghi.

L’altra formazione aretina presente , l’Atletica Sestini è giunta 13^ in campo femminile con Andreini, Perez e Fabianelli , mentre in campo maschile 15^ con Refi, Banelli e Giusti da evidenziare il 9° posto nella categoria Juniores di Giovanni Scatizzi.

Da segnalare nella categoria Allievi la vittoria di Simone Borromini della Toscana Atletica Jolly che recentemente ha vinto il cross del Campaccio e che ieri mattina ha dato ampio distacco ai più diretti avversari Del Vecchio dell’ Atletica Livorno e Simonetti della Virtus Lucca.

Nella categoria corrispondente femminile la vittoria è andata a Gaia Silvestri della Libertas Unicusano di Livorno su Sonia Tissi dell’Assi Giglio Rosso di Firenze e Giorgia Martini della Firenze Marathon.

Nelle categorie Juniores Maschili grande spettacolo di corsa ed eleganza di Lionel Nihimbazwe della Toscana Atletica Jolly su Taoss Abdrrahman della Firenze Marathon e Leonardo Mazzoni della Toscana Atletica Jolly.

In campo femminile Carolina Fraquelli della Virtus Lucca ha vinto con ampio distacco sulla compagna di squadra Orsi e Voliani della libertas Unicusano di Livorno.

Prossimo appuntamento con il Cross , Lucca 12 Febbraio alle ore 10.