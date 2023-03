Il pianista Denis Pagani protagonista del prossimo concerto di “Musica al Centro”

Il Centro Studi Musicali della Valtiberina in collaborazione con Concorso Internazionale Pianistico Maria Giubilei, FIDAPA BPW Italy Alta Valle del Tevere, Amici della Musica e con il consueto patrocinio del Comune di Sansepolcro, presenta il prossimo concerto del Ciclo “Musica al Centro” che si terrà domenica 12 marzo alle ore 17,30 presso l’Auditorium di Santa Chiara.

E’ di scena il pianista Danis Pagani con un programma che mette in luce l’evoluzione della scrittura pianistica e musicale in genere attraverso un percorso di oltre due secoli che va da Beethoven a Messiaen passando per Brahms, Liszt e Scriabin, autori che hanno segnato la storia del pianoforte.

Danis Pagani ha partecipato giovanissimo all’edizione 2017 del Concorso Internazionale Pianistico di Sansepolcro dove non ottenne un premio ma lasciò comunque una viva impressione nella giuria. Da allora ha arricchito notevolmente la sua formazione pianistica proseguendo i suoi studi in Germania presso la Hochschule für Musik und Tanz di Köln dove vive attualmente e passando attraverso varie esperienze di perfezionamento con illustri maestri e una ricca attività concertistica.

Il ciclo Musica al Centro è ben lieto di proporre in questa e in altre prossime occasioni, concerti di giovani pianisti che si sono distinti in precedenti edizioni del Concorso Maria Giubilei, eventi che faranno da introduzione alla prossima edizione del concorso, la 22ª, che prenderà il via in giugno con la consueta preselezione online, e si concluderà il 2 e 3 settembre con le fasi finali proprio nella stessa sala, l’Auditorium di Santa Chiara.