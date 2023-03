Poppi: aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo Parco Giochi

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di realizzazione del Parco Ludico di Poppi. Il progetto è ad alto impatto inclusivo, totalmente accessibile e indipendente e sarà realizzato a Ponte a Poppi, in zona Palafolls, vicino al campo sportivo e alla Ciclopista dell’Arno. La diversità sarà il valore aggiunto alla bellezza e alla cura, con piena accessibilità alle aree gioco, percorsi facilitati e aree gioco anche per bambini disabili. Il progetto prevede un sistema di irrigazione indipendente e una nuova illuminazione.

Il Parco sarà aperto dalle 8 alle 19 con orario ridotto in inverno e intende diventare un punto di riferimento per i bambini e allo stesso tempo un’occasione di socialità per le famiglie.

Il programma dei lavori prevede la demolizione dell’anfiteatro esistente, della vecchia pavimentazione e del cordonato, l’integrazione di un’area asfaltata nell’area verde, la creazione di rampe di accesso e di viabilità interna nonché la realizzazione di una nuova pavimentazione per la zona ludica e l’istallazione dei giochi. Il progetto, grazie ad un bando vinto dal comune di Poppi, sarà finanziato dal Gal Aretino, dalla Regione Toscana, a fronte di un secondo bando al quale ha partecipato l’Ente, e dalle casse comunali per la restante parte.

“Il nuovo parco ludico è una risposta importante che diamo ai nostri cittadini, una promessa mantenuta. Sarà realizzato in una zona centrale, con un ampio parcheggio e sarà collegabile alla Ciclopista dell’Arno – ha spiegato il sindaco di Poppi Carlo Toni – con questo nuovo progetto, i cui lavori di realizzazione sono già iniziati, rispondiamo all’esigenza delle famiglie di avere nel territorio comunale un’area ludica inclusiva, in cui i bambini potranno giocare e socializzare e le famiglie rilassarsi nelle aree si sosta ombreggiate o passeggiando. Il progetto è ampliabile, quindi in un secondo momento, con un eventuale secondo intervento, finanziabile anche da parte di privati e associazioni, il parco potrà essere arricchito con nuovi giochi e nuove aree”.