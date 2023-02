Il sen. Marco Rubio scrive al CEO di Pfizer Albert Bourla

di Stefano Pezzola

Marco Antonio Rubio (classe 1971) è un politico ed avvocato statunitense, membro del Partito Repubblicano e senatore federale per lo stato della Florida.

Di origini cubane, è stato commissario della città di West Miami, prima di essere eletto alla Camera dei Rappresentanti della Florida nel 111º distretto.

Il 26 gennaio 2023 ha inviato una lettera ufficiale al CEO di Pfizer Albert Bourla sulla presunta manipolazione del virus Sars Cov-2 da parte della casa farmaceutica.

Al seguente link la lettera integrale inviata dal sen. Rubio che esordisce affermando che “un rapporto investigativo suggerisce che Pfizer potrebbe condurre ricerche sul guadagno di funzione, che definisce la ricerca dell’evoluzione diretta per mutare il virus SARS-CoV-2 per creare varianti e vaccini aggiuntivi e più potenti per combattere le varianti future. Questo tipo di ricerca, simile alla ricerca sul guadagno di funzione, è stata a lungo controversa ed è sospettata di essere la causa della pandemia di COVID-19“.

https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2023/1/rubio-sends-letter-to-pfizer-ceo-on-alleged-gain-of-function-research

Clicca sotto per scaricare la lettera in formato pdf

Lettera sen. Marco Rubio in formato pdf

Ecco la traduzione integrale:

“Caro Dr. Bourla:

scrivo in risposta a rapporti preoccupanti sull’intenzione di Pfizer di mutare il virus SARS-CoV-2 (COVID) attraverso il guadagno di funzione, o “evoluzione diretta”, come dettagliato dal direttore della ricerca e sviluppo di Pfizer, Jordan Walker. Come è stato dimostrato più e più volte, i tentativi di mutare un virus, in particolare uno potente come il COVID, sono pericolosi. Se le affermazioni dettagliate nel video sono vere, Pfizer ha messo il suo desiderio di profitto al di sopra della preoccupazione della salute nazionale e globale e deve ritenersi responsabile.

In un video pubblicato da Project Veritas il 25 gennaio 2023, Walker ha esposto i piani di Pfizer per sviluppare nuovi vaccini per le future varianti di COVID mutando il virus attraverso l’evoluzione diretta, un processo che utilizza l’ingegneria proteica per imporre la selezione naturale su un organismo vivente o altri materiali biologici, compresi i virus. Sebbene abbia affermato che la ricerca è attualmente esplorativa, ha dettagliato come procederebbe la ricerca, ad esempio come gli scienziati inietterebbero i virus mutati nelle scimmie e raccoglierebbero campioni seriali da altre scimmie infette.

Che si tratti di ricerca sul guadagno di funzione, o di mutazioni di struttura selezionate attraverso l’evoluzione diretta, come Walker sosteneva che si sarebbe verificato, qualsiasi sforzo per rendere un virus più trasmissibile e più mortale è negligente e pericoloso. Inoltre, Walker ha dichiarato che Pfizer è disposta a impegnarsi in questa pericolosa ricerca perché COVID e le sue varianti sono “una mucca da mungere” per l’azienda e le autorità di regolamentazione andranno soft con le loro verifiche perché una percentuale significativa di funzionari governativi mira a lavorare per Pfizer e altre aziende biofarmaceutiche e non vuole compromettere le loro future prospettive di lavoro.

Come azienda che afferma di “innovare ogni giorno per rendere il mondo un posto più sano”, queste affermazioni del suo dipendente incaricato alla ricerca e sviluppo sono allarmanti. Poiché il popolo americano merita di sapere, le chiedo di fornire le seguenti informazioni:

1. Quali sforzi sta attualmente o pianificando di compiere Pfizer per mutare il virus SARS-CoV-2?

2. Pfizer intende continuare a mutare il virus SARS-CoV-2 attraverso il guadagno di funzione, o la ricerca sull’evoluzione diretta, con lo scopo di creare nuovi vaccini prima che la variante sia presente nella popolazione più grande?

3. Pfizer si è impegnata con funzionari federali per quanto riguarda i loro piani per supervisionare questa ricerca? Si prega di fornire i nomi e le agenzie per queste persone.

4. Quali misure ha adottato Pfizer per garantire che il virus mutato non fuoriesca dal laboratorio e infetti la popolazione?

5. Pfizer si è impegnata con altre aziende biofarmaceutiche per collaborare a questo sforzo di ricerca? Si prega di elencare le entità con cui si è stati in contatto.

6. Vi impegnerete a fermare qualsiasi ricerca futura che muti il vaccino SARS-CoV-2 poiché prove sostanziali hanno indicato che simili ricerche pericolose presso l’Istituto di virologia di Wuhan molto probabilmente hanno portato all’emergenza iniziale e alla diffusione globale del virus?

In qualità di leader nella salute pubblica globale e nello sviluppo del vaccino COVID, con i dollari dei contribuenti americani, è fondamentale che Pfizer sia responsabile delle proprie azioni e sia trasparente con il pubblico sulla sostanza e l’intento della loro ricerca.

Vi ringrazio per l’attenzione prestata alla questione. Attendo con ansia la sua pronta risposta.

Marco Antonio Rubio“