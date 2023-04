Incidente stradale a Rassina: 67enne trasportato al pronto soccorso del Casentino

Personale del 118 della Asl Toscana Sud Est è intervenuto oggi alle ore 12.30 a Rassina, in via Pietro Nenni, per prestare soccorso alle persone ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Ospedalizzato un uomo di 67 anni portato in codice giallo (codice 2) al PS del Casentino. Intervenuti sul posto ambulanza della Misericordia di Subbiano, Vigili del Fuoco di Bibbiena e Carabinieri Bibbiena.