Arezzo: lavori di manutenzione alla rete idrica di via Ristoro

Oggi, lunedì 17 aprile, i tecnici di Nuove Acque eseguiranno lavori di manutenzione alla rete idrica di Arezzo in via Ristoro. Dalle 9.00 alle 13.00 l’erogazione idrica sarà quindi interrotta in via Ristoro, via Giambologna e via Tiziano. Momentanei fenomeni di torbidità potrebbero protrarsi per alcune ore successive all’intervento.