La Festa del Tulipano di Castiglion del Lago – FOTORACCONTO

Cuore pulsante della Festa del Tulipano da oltre 50 anni sono i coloratissimi carri allegorici decorati con veri petali di tulipano ammirati oggi per la prima volta.

Vere e proprie opere d’arte, costruiti a mano dalla maestria dei tanti volontari del paese, che ogni anno mettono in scena una tematica diversa che spazia dal cinema all’attualità, passando per la musica, le bellezze naturalistiche e la storia.

Il tema scelto per l’edizione 2023 è stato la celebrazione de I Borghi più belli d’Italia e la loro impareggiabile bellezza.

La sfilata dei carri per le vie paesane si è trasformata oggi in una suggestiva parata ricche di musica, colori e divertimento: bande musicali, street band, gruppi folkloristici, cortei storici e tanto altro.

Tantissime persone sono giunte a Castiglion del Lago sin dalle primissime ore del pomeriggio in una bellissima giornata di sole che ha fatto da cornice ad una parata applauditissima: tamburini, musicisti, sbandieratori e sbandieratrici, carri addobbati nei minimi dettagli, ricchi di colori e pronti a raccontare storie.

Molto applaudita la performance della Banda Giacomo Puccini di Pozzuolo con majorettes ed un repertorio divertente e coinvolgente: da Michael Jackson a Raffaella Carrà.

Una banda fondata nel 1870 orgoglio del piccolo paese umbro.

Con un ampio repertorio è sempre presente a molteplici manifestazioni che si svolgono nel territorio umbro ma anche nelle regioni limitrofe.

Ha attraversato alti e bassi negli anni ma grazie all’amore per la musica è arrivata fino ai giorni nostri e vanta oggi un nutrito gruppo di musicanti di tutte le età, di un affiatato gruppo di majorettes e di una scuola di musica “Piccola Banda Puccini” che rappresenta il fiore all’occhiello nonché il futuro della Banda Giacomo Puccini.

E come non ricordare la Taverna del Tulipano con le sue squisite specialità, la ruota panoramica a dominare un angolo straordinario del Lago Trasimeno e il Giardino del Tulipano dove poter acquistare dei bulbi da portare casa per dimostrare a se stessi di avere ancora il pollice verde?

Divertimento e attrazioni per tutti i gusti.

La Festa del Tulipano di Castiglion del Lago è un evento bellissimo che racconta un fiore elegante, raccolto, essenziale che si dischiude scabroso e si offre allo sguardo quando inizia ad appassire.