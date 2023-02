La principessa thailandese Bajrakitiyabha in coma dopo la dose booster del vaccino Covid-19 di Pfizer?

Il 15 dicembre 2022 “la figlia maggiore del re thailandese è collassata per problemi cardiaci” ha riportato la BBC.

https://www.bbc.com/news/world-asia-63983803

La principessa Bajrakitiyabha, la figlia maggiore del re Vajiralongkorn, è crollata a terra mentre addestrava i suoi cani a nord-est di Bangkok.

La 44enne è stata portata in un ospedale della città per poi essere trasferita in elicottero a Bangkok, dove è in attualmente cura.

Il 30 gennaio 2023 il quotidiano Daily Telegraph ha segnalato che “la 44enne principessa thailandese Bajrakitiyabha è collassata dopo aver ricevuto la dose aggiuntiva/booster del vaccino Covid-19 prodotto da Pfizer BioNTech“.

E dopo il collasso ha perso conoscenza e rimane ancora oggi in coma.

https://dailytelegraph.co.nz/world/thai-princess-coma-mystery-world-expert-says-its-a-covid-jab-injury/

Il 4 febbraio 2023 Active News il quotidiano diretto dal veterano del giornalismo rumeno Adrian Pătrușcă scrive che “la Thailandia potrebbe annullare il suo contratto da milioni di dollari con Pfizer dopo che la principessa Bajrakitiyabha è entrata in coma dopo la terza dose di vaccino anti-virus“.

https://www.activenews.ro/stiri/Microbiologul-Dr.-Sucharit-Bhakdi-arunca-BOMBA-Thailanda-ar-putea-anula-contractul-de-milioane-de-dolari-cu-Pfizer-dupa-ce-printesa-Bajrakitiyabha-ar-fi-intrat-in-coma-dupa-a-treia-doza-de-vaccin-anticovid-179458

