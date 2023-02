National: “Epidemia di trombosi, ictus ed infarti in Romania”

La dottoressa Oana Mihaela Secara è un dirigente medico dell’Onesti General Hospital a Bacau in Romania.

https://www.linkedin.com/in/oana-mihaela-secara-34945864/

Claudia Marcu è una noto giornalista di National.ro quotidiano rumeno fondato nel 1997.

In data 31.1.2023 è stato pubblicato un articolo dal titolo “I medici sono scioccati. Epidemia di trombosi, ictus e infarti“.

Fonte:

https://www.national.ro/coronavirus/medicii-sunt-socati-epidemie-de-tromboze-atacuri-cerebrale-si-infarcturi-787209.html

Articolo National.ro 31.1.2023

“Il numero di tumori, infarti e ictus è aumentato in modo allarmante in Romania e la trombosi è già diventata comune per gli ospedali – afferma la dottoressa Oana Secară –sebbene questo non sia ancora ufficialmente riconosciuto, esiste un chiaro nesso causale con la vaccinazione anti-Covid”.

“L’RNA messaggero insegna al corpo ad attaccare se stesso” sostiene la dottoressa Secară assieme ad un nutrito gruppo di medici che chiedono alle autorità uno screening della popolazione vaccinata.