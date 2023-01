La Provincia di Arezzo al lavoro in vista delle abbondanti nevicate nei passi montani e appenninici

Previsioni meteo, con codice arancione per la giornata di domenica 22 gennaio. Sono infatti previste nevicate abbondanti, nei passi di montagna e nei passi appenninici della Valtiberina e del Casentino. La Provincia di Arezzo raccomanda vivamente di limitare gli spostamenti, se non quelli necessari, evitando di recarsi nella giornata di domani nei passi di montagna per vedere la neve. Tutto ciò è necessario per consentire al personale della viabilità della Provincia di Arezzo di operare velocemente per liberare le strade dal manto nevoso e dal ghiaccio e così renderle transitabili.