Servizio civile universale: possibilità di aderire al progetto Musei Vivi con l’Unione dei Comuni del Casentino

Sostenere l’inclusione e l’accesso alla cultura attraverso il miglioramento della fruibilità e della visibilità dei luoghi d’arte e di memoria storico-etnografica dei territori, per avvicinare i turisti ma anche la comunità stessa, al patrimonio artistico e culturale esistente. E’ questo l’obiettivo del bando di Anci Toscana per il servizio civile universale da poter svolgere nell’ambito del progetto Museo Vivi. L’Unione dei Comuni Montani del Casentino cerca due giovani dai 18 ai 28 anni che avranno la possibilità di aderire a questa esperienza, collaborando con l’Ecomuseo del Casentino promosso dall’Ente.

Per i giovani selezionati è previsto un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi e un compenso mensile pari a 444,30 euro. L’attività consisterà nell’incrementare il servizio di accoglienza, informazione e fruibilità delle strutture museali, ma anche nel supportare la produzione di materiali informativi cartacee nel fare promuozione delle attività svolte. I volontari dovranno inoltre contribuire all’organizzazione e alla sorveglianza nelle sale in momenti di particolare affluenza, realizzare schede di inventario nell’ambito dell’Atlante del Patrimonio Immateriale del Casentino, valorizzare il sito museale creando eventi e percorsi di animazione culturale.

Possono presentare la propria candidatura tutti i giovani fra i 18 e i 28 anni, cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia e la partecipazione dev’essere per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti. Non possono presentare domanda coloro che hanno già svolto attività di servizio civile nazionale, che abbiano in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet esmartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.