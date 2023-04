La Regione Toscana ha deciso di premiare le “imbattibili” di ACF Arezzo

La strepitosa stagione 2021-2022, in cui l’ACF Arezzo ha vinto il campionato di Serie C senza mai perdere una partita, continua a far parlare di sé. L’ACF Arezzo e il suo Presidente Massimo Anselmi, infatti, mercoledì 5 aprile riceveranno un prestigioso riconoscimento da parte della Regione Toscana.

Grazie anche alla grande eco mediatica del docufilm “Una storia impossibile”, coprodotto da Atlantide Adv e ACF Arezzo e uscito lo scorso novembre sulla piattaforma Prime Video, la Regione Toscana ha deciso di premiare l’ACF Arezzo e il suo Presidente Massimo Anselmi per l’impegno che in questi anni hanno profuso per la promozione del calcio femminile.

Appuntamento per mercoledì 5 aprile, alle ore 13 presso il Palazzo del Pegaso a Firenze, dove nella sala del Gonfalone la squadra amaranto delle “Imbattibili”, capitanata dal Presidente Massimo Anselmi, riceverà il premio da parte della Regione Toscana per mano del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e della Presidente Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana Francesca Basanieri.