Mercoledì l’incontro “Ambienti polari, sentinelle dei cambiamenti climatici”

Con l’incontro del prossimo 5 aprile, dal titolo “Gli ambienti polari, sentinelle dei cambiamenti climatici”, prosegue il ciclo di appuntamenti “L’università in città”, rivolti alla cittadinanza e progettati dai vari dipartimenti dell’Università di Siena presenti nel Campus universitario aretino del Pionta, in collaborazione con enti e realtà del territorio.

L’evento si aprirà alle ore 16.30 nell’Aula Teatro della Palazzina Donne (viale Cittadini, 33).

Luca Zurli, Matteo Perotti e Gianluca Cornamusini racconteranno come e perché le ricerche geologiche in area polare, in particolare in Antartide, aiutano a comprendere il clima che cambi. L’iniziativa è a cura del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente e del Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione del Museo Nazionale dell’Antartide-sezione di Siena.

Il ciclo “L’Università in città” propone incontri di riflessione e approfondimento su temi culturali e di attualità. Agli incontri di riflessione e dibattito si affiancheranno momenti di formazione informale per giovani e ragazzi. Saranno trattati diversi temi, in ottica multidisciplinare: dalle tradizioni popolari locali al cambiamento climatico, dalla musica ai rischi idrogeologici, dalla memoria dell’ex-ospedale psichiatrico di Arezzo.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a giugno con un ricco calendario di eventi. L’elenco aggiornato è pubblicato all’indirizzo: www.unisi.it/eventi/universita-citta.