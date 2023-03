L’Amen SBA torna al Palasport Estra contro Lucca con tanta voglia di riscatto

Sabato 11 Marzo alle ore 19 l’Amen Scuola Basket Arezzo scenderà in campo contro il Basketball Club Lucca che nelle ultime cinque giornata ha conosciuto solamente vittorie. Di contro l’Amen ha assoluta necessità di lasciarsi alle spalle la partita di Altopascio per mantenersi alle spalle delle formazioni che si giocheranno al promozione diretta nel campionato Interregionale.

Lucca ha dato fiducia in panchina al giovane Nalin che con il passare delle giornate ha saputo trasformare la formazione biancorossa, il miglior realizzatore è l’ala Simonetti con oltre 15 punti a partita, ma anche altri quattro giocatori viaggiano oltre la doppia cifra di realizzazione, Del Debbio, Burgalassi, Tempestini e Lippi. Gli arbitri dell’incontro saranno i Sigg. Sposito di Livorno e Marabotto di Pisa che alzeranno la palla a due alle ore 19 al Palasport Estra.

Per il settore giovanile SBA Sabato alle 18 saranno di scena la Rosini Impianti Under 17 Gold a Reggello e l’Under 15 Femminile a Lucca contro Le Mura Spring. Domenica tutte in trasferta la Chimet Under 17 Silver B a Lucca, la Galv-Ar Under 14 Silver a Pomarance, la Rosini Impianti Under 15 Silver a Borgo San Lorenzo contro il Mugello e la Tecnoil Under 17 Silver A a Colle Val’d’Elsa contro il Valdelsa Basket. Lunedi turno esterno anche per l’Amen Under 19 Gold a Grosseto contro il Team 90.

Per il Minibasket Nova Verta pomeriggio di gioco Sabato al Palasport Estra con il concentramento Scoiattoli 2014/2015 a cui prenderanno parte ben 4 formazioni amaranto maschili e 2 femminili. Domenica mattina al Palasport Estra giocheranno gli Esordienti Maschili alle 10 contro Reggello.