Prenotazioni anche dall’estero per celebrare i matrimoni civili a Castiglion Fiorentino

“Una netta inversione di tendenza per i matrimoni civili celebrati nel comune di Castiglion Fiorentino che nell’arco degli ultimi tre anni sono più che raddoppiati grazie anche alla possibilità riconosciuta alle strutture private di poter accogliere questo rito civile”. In vista della bella stagione che, di norma, è quella per antonomasia quella dedicata alla celebrazione del proprio matrimonio, il sindaco di Castiglion Fiorentino con delega al Turismo, fotografa il trend dei matrimoni civili a Castiglion Fiorentino.

“La sede più utilizzata tra quelle messe a disposizione dal comune resta sempre Sala San Michele nel Palazzo Municipale” – spiega ancora – “ma tra le location prescelte ci sono anche la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, il Chiostro di San Francesco, il Piazzale del Cassero e per gli amanti delle vette anche la Torre del Cassero dove ho personalmente celebrato matrimoni indimenticabili. In aumento anche i matrimoni civili svolti presso le strutture ricettive private”. Sempre più persone, quindi, scelgono di celebrare il loro matrimonio, il giorno più bello e indimenticabile della propria vita, a Castiglion Fiorentino.

I dati che emergono sono sempre in crescita, sempre più italiani provenienti da altre città toscane come Arezzo, Firenze o altri paesi limitrofi scelgono Castiglion Fiorentino per il loro giorno più bello ma anche tanti stranieri. Rispetto al 2021 si registra un + 20 % che si attesta a poco meno del 50 % in più rispetto al 2018. Complice dell’incremento anche l’iniziativa di realizzare matrimoni civili nelle strutture ricettive, agriturismi o in luoghi di particolare pregio artistico, paesaggistico e storico. Quest’anno sono risultati gettonatissimi Sala San Michele, la suggestiva Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, oggi sede della Pinacoteca, e il Chiostro di San Francesco. C’è chi anche ha voluto provare il brivido di sposarsi in vetta alla Torre del Cassero, in linea anche con gli altri matrimoni celebrati negli anni passati, e chi nel magico piazzale del Cassero.

“L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di promuovere l’identità della Città di Castiglion Fiorentino disseminata di location cariche di storia, di cultura e di tradizioni eno-gastronomiche. La celebrazione del matrimonio civile in luoghi anche non istituzionali può diventare una nuova opportunità per promuovere il territorio oltre a quella di dare una nuova ed ulteriore spinta alla nostra economia” conclude il sindaco Mario Agnelli con delega anche al Turismo.