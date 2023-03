L’Amen Scuola Basket Arezzo si impone al PalaDrago contro la Synergy

Non è stata una partita scintillante per la SBA che però era chiamata a vincere ed il risultato pieno è arrivato al termine di una gara comunque condotta a larghi tratti contro un volenteroso avversario che ha alzato bandiera bianca solo nei minuti finali. La Synergy parte bene con due canestri consecutivi, poi il primo sorpasso aretino arriva con due canestri consecutivi di Toia (6-8), poi Veselinovic e Fornara portano l’Amen sul 13-6. Le scarse percentuali al tiro da fuori e le tante palle perse condizionano il primo quarto dei ragazzi di coach Evangelisti che rimangono oltre 4 minuti senza segnare permettendo ai padroni di casa di trovarsi in vantaggio 15-13 al 10′.

Fornara viene fermato precauzionalmente per un infortunio e la partita scorre equilibrata verso l’intervallo con un ispirato Volpe che tiene avanti i valdarnesi. Prima del riposo l’Amen ha una fiammata con Toia che distribuisce ottimi assist ai compagni, la SBA piazza un 12-0 che vale il primo vero allungo della partita. Durante l’intervallo la panchina locale viene sanzionata con un fallo tecnico così Arezzo riesce a tenere a qualche lunghezza di distanza gli avversari nonostante le sole due triple realizzate in tutto l’incontro.

Dopo il 44-51 del 30′ l’Amen controlla la partita rispondendo puntualmente ad ogni tentativo della Synergy di rifarsi sotto, la SBA si mantiene avanti e chiude la partita sul 76-61 maturato negli ultimi istanti di gara dopo il fallo tecnico e l’espulsione di Innocenti che ha mandato cinque volte in lunetta Arezzo. Conquistati i due punti l’Amen fa un altro passo avanti in classifica, adesso gli amaranto avranno poco tempo per ricaricare le pile in vista della terza sfida in una settimana con lo scontro diretto contro l’Endiasfalti Agliana in programma Sabato alle ore 19 al Palasport Estra.

Synergy Basket Valdarno-Amen Scuola Basket Arezzo 61-76

Parziali: 15-13; 28-35; 44-51

Synergy: Mesina ne, Volpe 15, Marchionni 6, Bianchi 6, Elez 8, Diaw 3, Fabrizi ne, Innocenti 4, Ceccherini, Mancini ne, Morales 2, Bantsevich 17. All. Vadi Ass.Ratta

Amen: Veselinovic 12, Fornara 5, Toia 18, Nica ne, Rossi 14, Calzini ne, Furini ne, Terrosi 2, Castelli, Giommetti 6, Pelucchini 14, Provenzal 5. All.Evangelisti Ass.Liberto

Vittoria in trasferta per l’Amen che passa a San Giovanni Valdarno ottenendo il terzo successo stagionale contro la Synergy Valdarno.