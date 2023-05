L’Arezzo chiude con un pari. Adesso la Poule Scudetto

POGGIBONSI (4-3-3): 1 Bruni; 2 Marafioti (22′ st 13 Morosi), 5 Bonechi, 6 De Santis, 3 Tognetti (pt 44′ 14 Di Paola); 8 Camilli, 4 Mazzolli (14′ st 15 Gistri), 7 Muscas (30′ st 20 Bellini); 11 Riccobono, 9 Motti (18′ st 17 Bigozzi), 10 Regoli.

A disposizione: 12 Baracco, 16 Chiti, 18 Barbera, 19 Polo.

Allenatore: Stefano Calderini. AREZZO (4-3-3): 22 Viti; 23 Pericolini, 3 Pretato, 4 Risaliti, 20 Zona; 21 Castiglia (33′ st 5 Bianchi), 24 Foglia, 14 Arduini (1′ st 8 Settembrini); 16 Bramante (st 1′ 10 Pattarello), 9 Persichini (22′ st 28 Gucci), 7 Convitto (14′ st 19 Cantisani).

A disposizione: 1 Trombini, 12 Di Furia, 6 Polvani, 17 Lazzarini.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Alessandro Papagno di Roma 2 (Alessandro Scifo di Trento – Mirko Giuseppe Cimmarusti di Novara).

RETI: pt 47′ Persichini; st 11′ Riccobono rig., 20′ Settembrini, 46′ De Santis.

Note – Spettatori: 864. Recupero: 2′ + 4′. Angoli: 5-6. Ammoniti: pt 43′ De Santis; st 37′ Pretato.

Nel prepartita la US Poggibonsi ha consegnato un riconoscimento a Paolo Indiani e all’amministratore delegato Sabatino Selvaggio per la vittoria del campionato. La Società Sportiva Arezzo ringrazia il Poggibonsi e tutti i suoi dirigenti per il gesto e augura ai giallorossi le migliori fortune per il prosegue della stagione e non solo.