ACF Arezzo – Cittadella 0-1

Sconfitta dal sapore dolcissimo per l’ACF Arezzo, che a tre giornate dalla fine del campionato raggiunge la salvezza matematica dopo la sconfitta del Tavagnacco su campo dell’Hellas Verona. Il Cittadella passa di misura al Comunale grazie ad un gol di Kongouli allo scadere del primo tempo. Buona prova delle citte amaranto, nonostante il gran caldo. Ad inizio ripresa occasione clamorosa fallita da Razzolini. Ma al triplice fischio l’ACF Arezzo esulta: sarà Serie B anche nella prossima stagione.

ACF AREZZO: Nardi, Tuteri, Soro (82’ Binazzi), Pasquali, Fortunati, Pirriatore (64’ Lulli), Cagnina, Morreale, Lorieri, Bassano (82’ Paganini), Razzolini (72’ Ceccarelli). A disposizione: Sacchi, Gnisci, Cortesi. Allenatore: Emiliano Testini

CITTADELLA: Toniolo, Peruzzo, Masu, Dahlberg (64’ La Rocca), Ferin, Pizzolato, Asta, Nichele (78’ Saggion), Ambrosi, Kongouli, Benedetti. A disposizione: Nucera, Pavana, Zannini, Nurzia, Begal, Orsini, Martinuzzi. Allenatore: Salvatore Colantuono

ARBITRO: Sig. Gianluca Catanzaro (Catanzaro)

1° Assistente: Sig. Gian Marco Cardinali (Perugia)

2° Assistente: Jacopo Vagnetti (Perugia)

RETI: 45’+1 Kongouli

Angoli: 0-6 // Recuperi: 1’ + // Ammonite:

Primo tempo

3’ – Kongouli ci prova con il destro dalla distanza, palla fuori dallo specchio della porta

6’ – Ancora Kongouli, dal vertice alto dell’area: traiettoria morbida che finisce tra le braccia di Nardi

10’ – Benedetti ci prova con un tiro da fuori: ancora Nardi senza problemi

12’ – Tiro cross di Pizzolato dalla destra, Nardi non si fa sorprendere e blocca in due tempi

17’ – Occasione potenziale per l’Arezzo in contropiede con Cagnina e Razzolini che non s’intendono al momento dell’entrata in area di rigore

21’ – Pericoloso ancora l’Arezzo con una bella azione sulla destra, si libera Razzolini che arriva sul fondo e mette in mezzo un cross che attraversa pericolosamente tutta l’area piccola

27’ – Pericoloso il Cittadella con Nichele che s’inserisce in area a va al tiro da buona posizione, ma Nardi sventa il pericolo rifugiandosi in corner

35’ – Occasione per il Cittadella su corner battuto dalla destra, in mischia la palla spizzata di testa per poco non sorprende Nardi

38’ – Doppia occasione per il Cittadella, prima con Pizzolato di testa e poi sulla ribattuta Asta con il destro da fuori. Ma la difesa amaranto respinge

40’ – Occasione Cittadella: Peruzzo se va sulla sinistra, arriva sul fondo e mette al centro per Pizzolato che di testa colpisce ma la palla termina di poco sopra la traversa

45’ – Pericoloso il Cittadella sugli sviluppi di un corner, mischia in area e palla che termina di poco fuori alla destra di Nardi

45’ – Concesso 1’ di recupero

45’+1 – GOL CITTADELLA: palla lunga in profondità, spizzata di Ferin di testa che libera in avanti Kongouli che batte Nardi in uscita con un pallonetto preciso

Secondo tempo

46’ – Occasione clamorosa per l’Arezzo: lancio di Soro, Cagnina prolunga di testa per l’inserimento di Razzolini sul filo del fuorigioco, destro sul primo palo che esce di pochissimo fuori

51’ – Buona occasione per il Cittadella: cross di Peruzzo dalla sinistra, in mezzo c’è Ferin che stacca di testa e non trova la porta di pochissimo

58’ – Kongouli si fa metà campo palla al piede, riesce ad arrivare sul fondo e mette in mezzo, la difesa dell’Arezzo si salva in corner

62’ – Tiro da fuori da parte di Nichele, palla fuori e nessun problema per Nardi

64’ – Cambio Arezzo: esce Pirriatore, entra Lulli

64’ – Cambio Cittadella: esce Dahlberg, entra La Rocca

72’ – Cambio Arezzo: esce Razzolini, entra Ceccarelli

78’ – Cambio Cittadella: esce Nichele, entra Saggion

80 ‘ – Sinistro di Pizzolato dal limite, sfiora il palo alla destra di Nardi e termina fuori

82’ – Doppio cambio Arezzo: entrano Paganini e Binazzi, escono Bassano e Soro

89’ – Doppio cambio Cittadella. Esce Konguli entra Zannini, esce Pizzolato entra Pavana

93’ Paganini si mette in proprio e dalla destra disegna un tiro a giro su cui Toniolo si difende deviando in angolo la pregevole conclusione della giocatrice amaranto.