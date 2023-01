Lavori stradali da giovedì 19 gennaio: modifiche a sosta e circolazione

La manutenzione del sottopasso di via Arno comporterà da giovedì 19 gennaio a mercoledì 1 febbraio, 24 ore su 24, il divieto di sosta con rimozione in una parte dell’area di parcheggio di via Tagliamento, delimitata da apposita segnaletica, adiacente alla zona sportivo-ricreativa.

Sono i lavori di adeguamento del sistema fognario di via Romana a comportare fino a mercoledì 25 gennaio il restringimento della carreggiata nel tratto di via Padre Teodosio che va dal civico 17 per una lunghezza di 30 metri, con orario 8,30 – 18,30.

I lavori di manutenzione del collettore fognario sul torrente Vingone si esauriranno invece nella stessa mattinata di giovedì 19 gennaio: fino alle 13 attenzione alla chiusura al transito del tratto di viale Caduti di Cefalonia e Corfù che va dall’intersezione con la rotatoria di via Benedetto Croce a quella con via Nicchiarelli. All’altezza della zona interessata dai lavori, non sarà possibile per i pedoni utilizzare i marciapiedi.