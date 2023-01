Le Under 15 amaranto qualificate per le fasi nazionali: sabato il big match con la Fiorentina

Grazie ad una rotonda vittoria 3-0 ai danni del Grosseto le cittine amaranto dell’Under 15 si qualificano matematicamente alle fasi nazionali con due giornate di anticipo. Dopo un primo tempo in cui le ragazze amaranto hanno dominato ma senza riuscire a segnare, nel secondo tempo ci pensano le reti in successione di Giulia Borgogni, Agnese Bianchi e Aurelia Borgogni a mettere in cassaforte un risultato che vale oro. Il risultato non cambia nel terzo tempo e con questa vittoria le Under 15 amaranto staccano il pass per accedere alle fasi nazionali.

Sabato 21 gennaio è programma ACF Arezzo – Fiorentina, valevole per la 14ª giornata di campionato (penultima partita del torneo). Una partita che diventa fondamentale per capire quale delle due squadre sarà campione regionale Under 15, dato che entrambe si trovano in vetta a pari punti (37). L’ACF Arezzo potrebbe laurearsi campione del torneo regionale solo in caso di vittoria; alla Fiorentina basterebbe anche un pareggio, in quanto davanti alle amaranto per differenza reti.

Una partita imperdibile, quindi, quella in programma tra ACF Arezzo e Fiorentina sabato pomeriggio alle ore 17 al campo dell’Olmoponte. Con in tasca già il pass per le fasi nazionali, le cittine amaranto dell’Under 15 possono ancora lottare per la vittoria del campionato regionale.

UNDER 15

ACF Arezzo – Grosseto 3-0

ACF AREZZO: Nicolae, Bagni, Castellani, Bianchi, Borgogni G, Romeo, Moretti, Fusai Verbeni, Borgogni A.

A disposizione: Surico, Dini, Riccioli, Meniconi, Fabbroni, Mondola, Sadotti, Fratini, Cetarini.

Allenatore: Daniele Rossi

GROSSETO: Giannini, Domenichini, Rigolini, Savarese, Simoni, Festelli, Medaglini, Barbini, Fabrizzi.

A disposizione: Gatti, Magiotti, Longobardi, Leoni, Boccone.

Allenatore: Gabriele Giannini

RETI: 1’st Borgogni G, 9’st Bianchi, 20’st Borgogni A.

______________________________________________

UNDER 17

Empoli – ACF Arezzo 1-3

EMPOLI: Sedda, Guarino, Vernocchi, Fossi, Minciotti, Brotini, Schiavetti, Galo, Di Pietro, Moretti, Tosi.

A disposizione: Gallina, Bonfanti, Brahimi, Del Carlo, Meschini, Pardini, Parri, Scuderi, Spadoni.

Allenatore: Simona Parrini

ACF AREZZO: Cardarelli, Galeotti, Amerighi, Morato, Rossi, Conti, Bolognesi, Tomassini, Bonadies, Biani, Pierini.

A disposizione: Oliveto, Failli C, Failli V, Lunghi, Lelli, Materozzi, Petrazzini.

Allenatore: Fabio Cappelletti

RETI: Tosi, Rossi, Bonadies, Longhi

Vittoria in rimonta 1-3 sul campo dell’Empoli per le ragazze dell’Under 17 allenate da mister Fabio Cappelletti. Una vittoria che consente alle amaranto di consolidare il secondo posto in classifica a quota 33, a sole tre lunghezze dalla capolista Fiorentina. Nell’ultima giornata di campionato, in programma domenica 22 gennaio, l’ACF Arezzo ospiterà il Worange Pistoia, mentre la Fiorentina farà visita all’Academy Livorno, fanalino di coda a 0 punti.