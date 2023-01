Lavori stradali da lunedì 16 gennaio: le zone interessate

Il rifacimento delle strisce blu nei relativi stalli comporterà lunedì 16 e martedì 17 gennaio dalle 7 alle 20 il divieto di sosta con rimozione in viale Signorelli nell’area compresa tra via Ristoro d’Arezzo e via Guadagnoli all’altezza del civico 13 e nei parcheggi a pagamento di via Caduti sul Lavoro. Le aree interessate dai lavori saranno delimitate da apposita segnaletica.