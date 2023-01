Libri come strumento di conoscenza: il Comune di Terranuova approva il Patto per la lettura

Il Comune di Terranuova ha approvato il Patto per la lettura, uno strumento che ha come obiettivo la creazione di sinergie tra tutti i protagonisti della filiera culturale e nasce per coinvolgere soggetti pubblici e privati, enti, scuole, biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi ed associazioni con lo scopo di diffondere e valorizzare la lettura come strumento di benessere individuale e sociale, attraverso un’azione coordinata e congiunta.

“Il patto può essere sottoscritto da tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e della società” ha detto l’assessora alla cultura, Caterina Barbuti.

Con il Patto per la lettura il Comune di Terranuova Bracciolini intende dotarsi di un documento di indirizzo, volto a sostenere una rete territoriale della lettura che includa competenze e professionalità legate alla filiera del libro e alla promozione della lettura. La Biblioteca Comunale Le Fornaci, insieme alla Biblioteca dei Ragazzi di Terranuova Bracciolini e alla Biblioteca Comunale Partigiani del Pratomagno e combattenti per le libertà di Loro Ciuffenna, rappresenta l’infrastruttura culturale adeguata a coordinare le azioni necessarie al radicamento della lettura come abitudine individuale e sociale ed all’ampliamento della base dei lettori abituali.

“Condividere il Patto con tutti i partner della filiera del libro – ha aggiunto l’assessora – significa creare una rete territoriale che sancisce un’alleanza tra diverse professionalità (bibliotecari, educatori, insegnanti, librai, editori, medici pediatri ed operatori sanitari dei servizi per l’infanzia, volontari) che intendono impegnarsi per ideare, definire e attuare in modo organico azioni di promozione e diffusione della lettura”.

La volontà dell’amministrazione comunale di sottoscrivere il Patto nasce dalla consapevolezza che, in tempi in cui i bisogni informativi diventano più complessi e le risorse più numerose e articolate, si devono individuare nuovi approcci per garantire la messa a disposizione di servizi informativi tagliati su misura per i cittadini.

Con la sottoscrizione del Patto i firmatari si impegnano a costituire e supportare la rete territoriale per la promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti che a livello locale possono offrire il loro contributo, in base alle rispettive capacità e competenze.