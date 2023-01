Lavori stradali dal 9 gennaio: i tratti interessati e le modifiche a sosta e circolazione

Fino a venerdì 10 marzo dalle 8,30 alle 18,30 scatteranno il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati del tratto di via Buonconte da Montefeltro che va dal civico 6/D al semaforo che incrocia via Tarlati, di via Certomondo, del tratto di via Pierluigi da Palestrina che va dall’intersezione con via Tarlati al civico 21, di via Porta San Biagio, del tratto di via San Clemente che va dal civico 4 all’intersezione con via San Domenico, del tratto di via San Domenico che va dall’intersezione con via San Clemente al civico 47, del tratto di via Sassoverde che va dal civico 30 all’intersezione con via San Domenico, di vicolo del Fanale, dei tratti di via delle Fosse che vanno dall’intersezione con vicolo del Fanale al civico 58 e dal civico 28 al civico 9, del tratto di via Vecchia che va dal civico 11 al civico 9/C, dei tratti di via Garibaldi che vanno dal civico 186/3 al civico 192 e dal civico 257 al civico 259. La natura mobile dei cantieri potrà comportare all’altezza dei lavori la chiusura temporanea dei marciapiedi, il senso unico alternato o il restringimento della carreggiata.