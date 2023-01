7,2milioni di euro per il nuovo polo scolastico di Foiano della Chiana

Grazie ad un progetto di alto profilo e di grande importanza il Comune di Foiano si è classificato al terzo posto di una graduatoria del Mistero dell’Istruzione a livello regionale e si è aggiudicato un finanziamento di 7,2 milioni di euro nell’ambito del programma PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Investimento 1.1 “Piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia” finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Si tratta di una cifra finalizzata alla costruzione del nuovo polo scolastico d’infanzia 0-6 anni.

“Erano ben 108 i progetti presentati a livello regionale, racconta Francesco Sonnati Sindaco di Foiano della Chiana, per cui il nostro risultato è ancora più significativo. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale scuola materna “Alveare” di via Bruno Buozzi e la ricostruzione di un unico plesso Polo dell’infanzia integrato che ospiterà i bambini da 0-6 anni.

Il nostro progetto raccoglie in un unico edificio strutture del segmento 0-3 (nido) e del segmento 0-6 (materna) con la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico favorendo la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini.”

“Sarà una struttura completamente nuova, dichiara Gabriele Corei Assessore ai lavori pubblici, sicura, efficiente ed ecosostenibile, confortevole per i tanti bambini foianesi e non solo che la frequenteranno, una scuola che risponderà alle più moderne linee pedagogiche e ai più recenti indirizzi per i servizi educativi dell’infanzia. Già nei prossimi mesi porteremo avanti le procedure di affidamento della progettazione esecutiva e per l’avvio dei lavori.

Il nuovo polo scolastico sarà pronto, in linea con le scadenze legate al PNRR il 31 dicembre 2025”.