“Le Piazze del Sapere” a San Giovanni Valdarno: gli appuntamenti di febbraio 2023

Anche nel 2023 si rinnovano gli attesi e seguiti appuntamenti della rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e, per questa edizione, con la preziosa partecipazione di Anpi Valdarno, Accademia Valdarnese del Poggio, Camnes (Center for ancient mediterranean and near eastern studies), Istituto Lorenzo de’Medici, Reporter Live e Pro loco di San Giovanni Valdarno.

Ogni evento si svolgerà a Palomar, la Casa della cultura di San Giovanni Valdarno in piazza della Libertà.

Si inizia sabato 4 febbraio alle 17,30 con la presentazione del libro di Andrea Frosali “Pensieri di corsa. Preparando una maratona” (Aska edizioni).

Il libro racconta la quotidianità di un podista amatoriale davanti alla sfida di una maratona. Dal dettagliato resoconto degli allenamenti appaiono, in controluce, pensieri e sensazioni, ricordi e scene di vita familiare e professionale, il tutto inserito nella cornice dei luoghi che fanno da teatro alla storia: l’occasionale trasferta romana, la terra d’Emilia per la gara, e soprattutto il territorio valdarnese, con le sue nebbie mattutine e le sue strade quasi consumate alla ricerca dei tanti chilometri da percorrere. È quindi un libro che si rivolge sia al lettore che già corre sia a quello che voglia farsi un’idea precisa della maratona ma è lettura godibile anche per chi sia semplicemente incuriosito dal contesto, raccontato con spirito di osservazione penetrante e spesso piacevolmente ironico.

Andrea Frosali, 56 anni, è avvocato penalista del foro di Arezzo. Vive in Valdarno dove ha lo studio professionale ed è podista amatoriale. È stato a lungo impegnato in campo associativo e politico nella sua città, San Giovanni Valdarno, prima come amministratore locale poi come presidente dell’Associazione residenti in centro storico. Attualmente presiede l’Associazione avvocati in Valdarno, è membro del consiglio direttivo delle camere penali di Arezzo e dal dicembre 2022 è presidente dell’Asd Atletica Sangiovannese1967. Il compito di intervistare l’autore sarà affidato al giornalista e scrittore David Allegranti.

Si prosegue poi venerdì 10 febbraio, ore 17,30, con l’iniziativa organizzata in occasione della 78esima manifestazione nazionale per ricordare la partenza dei volontari alla guerra di Liberazione. Sarà presentato il libro di Nedo Migliorini “8 settembre 1943. Sbandati senza stellette” (Aska edizioni). Oltre all’autore interverranno Lorenzo Tanzini, presidente dell’Accademia valdarnese del Poggio e Andrea Mori, laureato in storia contemporanea e ricercatore di storia locale.

Il giorno seguente, sabato 11 febbraio alle 17,30 Lorenzo Pierazzi presenterà il secondo volume di “Tremilacinquecento battute. Cinquantadue film per un anno di cinema. #2-2022” (Edizioni Toscana Oggi), dedicato ai film dello scorso anno. Dialogheranno con l’autore Fabio Franchi, assessore alla cultura, Enzo Brogi, giornalista e scrittore e Simone Pitossi vice direttore di Toscana oggi.

Sabato 18 febbraio, sempre alle 17,30, è la volta della commedia in tre atti “Sinassi. Ovvero quando è tempo di radunarsi per diventare quello che siamo nati per essere” di Alessandro Giuseppe Tedesco (Casa editrice Kimerik). Interverrà Stefano Bonchi, docente di letteratura italiana e, a seguire, sarà proiettato il cortometraggio “Sinassi” per la regia di Manola Rosadini.

Novità delle piazze del sapere di febbraio sarà il viaggio nell’antico Egitto con un focus sui misteri e le bellezze della gloriosa terra sviluppatasi lungo il fiume Nilo e del suo popolo.

Martedì 14 febbraio alle 12 sarà inaugurata la mostra fotografica ReDiscovering Tutankhamon a cura di Camnes, Center for ancient mediterranean and near eastern studies in collaborazione con l’Istituto Lorenzo de’Medici. L’esposizione resterà allestita fino a sabato 4 marzo.

Giovedì 23 febbraio appuntamento serale, alle 21 con “I misteri dell’antico Egitto”, un’intervista impossibile a Cleopatra a cura di Reporter Live. Special guest l’egittologa Valentina Santini.

Sabato 25 febbraio, la mattina alle 11, sarà raccontato il libro per ragazzi “Butehamon. A scuola di scrittura nell’antico Egitto” di Valentina Santini (Casa editrice Sillabe) con letture dell’attore Bruno Santini e un laboratorio di scrittura in geroglifici condotto dall’autrice con l’illustratore Saimon Toncelli. Attività per ragazzi dagli 8 ai 12 anni su prenotazione.

Lo stesso giorno alle 17,30 sarà invece presentato il libro “I segreti di Tutankhamon. Storia di un faraone tra mito e realtà” di Valentina Santini (edizioni Longanesi). Interverrà Stefano Valentini, archeologo e co-direttore di Camnes.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 055 9126303.

