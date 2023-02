Nel Giorno della Marmotta, Punxsutawney Phil prevede altre sei settimane di inverno

Ricordate il film Ricomincio da capo (Groundhog Day) la simpatica commedia del 1993 diretta da Harold Ramis ed interpretato da Bill Murray ed Andie MacDowell?

Phil Connors è un meteorologo televisivo dal carattere scorbutico ed egoista.

Un giorno Phil deve recarsi controvoglia nella piccola città di Punxsutawney in Pennsylvania per fare un reportage sulla tradizionale ricorrenza del Giorno della Marmotta (festa celebrata negli Stati Uniti e in Canada il 2 febbraio).

Qui però rimane intrappolato in un circolo temporale: ogni mattina, alle 06.00 in punto, viene svegliato dalla radio che trasmette sempre lo stesso brano musicale (I Got You Babe di Sonny & Cher) e da allora la giornata trascorre inesorabilmente allo stesso modo della precedente.

Ebbene, oggi è stato il giorno della marmotta.

E nel Giorno della Marmotta, Punxsutawney Phil ha previsto altre sei settimane di inverno.

Fonte:

https://www.reuters.com/world/us/groundhog-day-punxsutawney-phil-predicts-six-more-weeks-winter-2023-02-02/

La celebre marmotta è emersa dalla sua tana in Pennsylvania ed ha visto la sua ombra, segno di altre sei settimane di gelo in Nord America, che finora ha goduto di uno degli inverni più miti mai registrati.