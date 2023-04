Lingue di gatto al pistacchio

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!!

Prepareremo oggi dei semplicissimi ma deliziosi biscottini a base di albumi, le cosiddette lingue di gatto, con la mia versione speciale al pistacchio!

Sia che vogliate consumare i biscottini da soli che li vogliate usare da accompagnamento a gelati, creme e mousse di ogni genere, saranno sempre strepitosi!!

Si conservano in contenitore con chiusura ermetica per almeno 7 giorni, quindi potete tranquillamente giocare d’anticipo nella preparazione e poi utilizzarle via via al bisogno.

INGREDIENTI

(per circa 2 teglie)

120 gr farina debole per frolla

100 gr albumi

100 gr zucchero a velo

1/3 semi di bacca di vaniglia

20 gr pasta pura di pistacchio

100 gr burro morbidissimo, consistenza cremosa

Vi servirà inoltre:

Una sac-a-poche usa e getta con bocchetta liscia o rigata a piacere(nella cottura se usate la seconda bocchetta perderete definizione delle righe)

PREPARAZIONE

In una ciotola capiente con una spatola amalgamare perfettamente il butto in crema e lo zucchero a velo setacciato. Unire vaniglia e pasta di pistacchio.

Aggiungere gli albumi, amalgamare bene quindi d’un colpo tutta la farina.

Trasferire il composto liscio e cremoso ottenuto nella sac a poche.

Creare su teglia rivestita con carta forno tanti bastoncini ben distanziati l’uno dall’altro

(N.b. attenzione a non esagerare con l’impasto, i bastoncini devono avere uno spessore di pochi mm)

Mettere le teglie in frigorifero a stabilizzare minimo 5 minuti.

Cuocere in forno caldo a 180°c per circa 12 minuti o, in base al vostro forno, fino ad ottenere una superficie bella dorata dei biscottini con il classico colore più brunito nel perimetro.

Sfornare e lasciar raffreddare perfettamente.

Gustarlo a piacere!!

Conservare in contenitore con coperchio ermetico.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci