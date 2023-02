L’Osservatore Romano lancia il digiuno del gas in Quaresima

20 febbraio 2023.

“In Quaresima i cattolici sono chiamati a osservare il digiuno del gas per non alimentare la guerra e contro il consumo dei combustibili fossili“.

A colloquio con Cecilia Dall’Oglio del Movimento Laudato Sì il quotidiano l’Osservatore Romano lancia un appello alle organizzazioni cattoliche italiane per “disinvestire dalle fonti fossili quale testimonianza di prossimità verso i nostri fratelli e sorelle che resistono nei rifugi, sotto i bombardamenti al fronte, senza elettricità al freddo in Ucraina“.



“La guerra dimostra l’urgenza di rendere l’umanità indipendente dall’economia estrattiva: causa di conflitti sanguinosi e devastazioni ambientali” continua l’Osservatore Romano.

“La Quaresima alle porta viene quindi proposta come tempo per riflessioni ed azioni concrete come il digiuno del gas, limitare l’uso dei riscaldamenti non solo come segno di di solidarietà verso gli ucraini ma anche per definanziare l’economia di guerra” continua il quotidiano edito nella Città del Vaticano.