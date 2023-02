Rette asili nido, dal comune di Marciano sostegno alle famiglie

In una fase complicata per la gestione delle spese, con i redditi delle famiglie erosi da rincari delle bollette e dal costo della vita in genere, diventa fondamentale, laddove possibile, l’intervento del “pubblico”. Ecco che il comune di Marciano della Chiana, facendosi partecipe delle difficoltà di tanti e con lo scopo di supportare al meglio i genitori nel percorso di crescita dei più piccoli, si è posto l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari del territorio nel pagamento delle rette per i bambini che frequentano l’asilo nido.

Si tratta di un cospicuo sostegno, quello predisposto dall’amministrazione comunale, pari a € 15.212,24 complessivi, con valenza retroattiva. Infatti, i canoni oggetto di rimborso riguardano le spese sostenute nel periodo che va da gennaio 2022 a febbraio 2023.

L’avviso pubblico riguarda l’erogazione di rimborsi a tutte le famiglie residenti nel comune di Marciano della Chiana per i servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati, presenti sul territorio comunale o in altri comuni.

Per avere accesso ai rimborsi delle spese sostenute in quota parte, è sufficiente seguire la procedura del bando pubblicato sul sito del comune, allegando la documentazione richiesta, entro il 20 marzo. Al termine verrà stilata la graduatoria e verranno erogati gli importi tramite bonifico agli aventi diritto.

“La questione, posta anche in Consiglio comunale – dichiara il sindaco di Marciano della Chiana, Maria De Palma – si concretizza in una misura di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Mentre le spese per i bambini da 3 a 6 anni sono “coperte”, andiamo a sostenere con convinzione le famiglie residenti nel nostro territorio con figli da 3 a 36 mesi, anche quelle che affidano i bimbi ad asili fuori dal nostro comune”.